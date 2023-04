Emorragia di depositi al Credit Suisse, usciti 67 miliardi

(ANSA) - MILANO, 24 APR - Nella seconda metà di marzo il Credit Suisse ha assistito a "significativi ritiri di depositi in contanti come pure al mancato rinnovo di depositi vincolati a scadenza" per un ammontare complessivo pari a 67 miliardi di franchi. "Questi deflussi, che sono stati più acuti nei giorni immediatamente precedenti e seguenti l'annuncio della fusione" con Ubs "si sono stabilizzati a livelli molto più bassi ma non hanno ancora invertito la tendenza al 24 di aprile" si legge nel comunicato sui risultati trimestrali della banca. (ANSA).