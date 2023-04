Continua la fuga dal Credit Suisse, persi 61 miliardi di asset

(ANSA) - MILANO, 24 APR - I clienti del Credit Suisse continuano a ritirare i propri soldi dalla banca svizzera nonostante il salvataggio da parte di Ubs. Nel corso del primo trimestre del 2023 l'istituto elvetico ha subito "significativi deflussi netti di asset" a livello di gruppo, pari a 61,2 miliardi di franchi, il 5% degli asset in gestione a fine 2022.

Ad oggi "questi deflussi si sono attenuati ma non hanno ancora subito un'inversione", si legge nella nota sui risultati trimestrali, chiusi con un utile balzato a 12,4 miliardi di franchi, a fronte di una perdita di 1,39 miliardi nello stesso periodo del 2022, per effetto della cancellazione di 15 miliardi di franchi di bond At1. (ANSA).