Cina, 'rispettiamo la sovranità degli ex Paesi sovietici'

(ANSA) - PECHINO, 24 APR - La Cina rispetta "lo stato di sovranità delle ex Repubbliche sovietiche". E' quanto ha detto la portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Mao Ning. La precisazione è maturata dopo la bufera sollevata dall'ambasciatore cinese a Parigi Lu Shaye che ha messo in dubbio venerdì la sovranità dei Paesi ex sovietici, compresa l'Ucraina, in un'intervista alla tv francese. (ANSA).