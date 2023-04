Cannes annuncia altri due film francesi in gara per la Palma

(ANSA) - ROMA, 24 APR - Sono stati annunciati nuovi titoli che completano la selezione ufficiale del festival di Cannes 2023 (16-27 maggio). In concorso per la Palma d'oro il delegato generale Thierry Fremaux ha aggiunto due film francesi: Black Flies di Jean-Stéphane Sauvaire, un thriller con Sean Penn, Tye Sheridan, Katherine Waterston, Michael Pitt e Le Retour di Catherine Corsini con Virginie Ledoyen e Denis Podalydès. In Cannes Premiere entrano Perdidos en la noche del messicano Amat Escalante, L'amour et les forêts della francese Valérie Donzelli con Con Virginie Ledoyen, Virginie Efira, Melvil Poupaud e Eureka dell'argentino Lisandro Alonso.

Annunciato Fuori Concorso il film L'Abbé Pierre - une vie de combats di Frédéric Tellier. A Un Certain Regard: Only the river flows del cinese Wei Shujun e Une Nuit del francese Alex Lutz, che sarà fuori concorso il film di chiusura della selezione.

Infine tra i cortometraggi Filles du feu di Pedro Costa.

Proiezioni speciali: Little girl blue di Mona Achache, Bread and roses di Sahra Mani, Le théorème de Marguerite di Anna Novion. Infine due titoli tra le proiezioni di mezzanotte: Hypnotic di Robert Rodriguez e Progetto silence di Kim Tae-gon.

