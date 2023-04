Borsa: a Tokyo apertura in rialzo (+0,22%)

(ANSA) - TOKYO, 24 APR - La Borsa di Tokyo inizia la prima seduta della settimana in leggero aumento, seguendo i modesti guadagni a Wall Street, e in attesa delle indicazioni dalla stagione delle trimestrali societarie, in particolare nel settore tecnologia.

Il listino di riferimento Nikkei segna una variazione positiva dello 0,24% a quota 28.628,11, e un progresso di 63 punti. Sul mercato valutario lo yen tratta poco sotto il livello di 134 sul dollaro, e a 147,20 sull'euro. (ANSA).