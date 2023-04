Sudan: Tajani,lavoriamo per evacuare civili entro la notte

"Lavoriamo per garantire entro la nottata di poter far sì che tutti gli italiani che vogliono partire siano messi in sicurezza". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a 'Mezz'ora in più' su Rai 3 parlando delle operazioni di evacuazione dei civili italiani dal Sudan.

"Ho parlato" con entrambi i leader delle parti in guerra in Sudan ricevendo garanzie di sicurezza per gli italiani durante l'evacuazione, "per questo li ho ringraziati". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Mezz'ora su Rai3.

"Entrambi si sono detti favorevoli a far passare il convoglio degli italiani per lasciare il Paese", ha aggiunto Tajani.

(ANSA).