Tajani, 'in Sudan garantiremo la sicurezza degli italiani'

"Seguo con la massima attenzione gli sviluppi della situazione in Sudan. L'Ambasciata a Khartoum è pienamente operativa ed è in costante contatto con tutti gli italiani. Il governo in collegamento con le organizzazioni internazionali e con i Paesi alleati sta facendo e farà di tutto per garantire l'incolumità e la sicurezza dei nostri cittadini.

Lavoriamo affinché si raggiunga tra le parti in conflitto una tregua duratura e rispettata da tutti". Lo ha scritto su Facebook il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani "E' una situazione molto complicata quella degli italiani che vivono a Khartoum, noi stiamo lavorando a tutte le iniziative che possano portare a un cessate il fuoco e a una tregua duratura. L'ambasciata d'Italia è aperta e pienamente operativa.

Tutti i nostri connazionali a Khartoum sono in contatto con l'ambasciata, molti sono già nella sede dell'ambasciata che è in grado anche di fornire alimenti e acqua, e pure carburante, per poter stare in condizioni dignitose". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, stamani a Siena a una iniziativa elettorale per le Comunali.

"Il Governo sta facendo di tutto e farà tutto per garantire sicurezza e incolumità ai nostri concittadini" in Sudan, ha anche detto Tajani.

"Mi auguro che vengano rispettate le grandi infrastrutture che sono utili al popolo del Sudan - ha proseguito -, quindi che le due parti che si stanno combattendo non facciano danni al popolo sudanese. Ripeto, stiamo lavorando perchè si possa arrivare a una tregua duratura". (ANSA).