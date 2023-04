Serie A: Sampdoria-Spezia 1-1

(ANSA) - GENOVA, 22 APR - Sampdoria e Spezia hanno pareggiato 1-1 in un anticipo della 31/a giornata, con le reti di Amione nel primo tempo e Verde nella ripresa, entrambe su colpo di testa. Un risultato inutile specie per i blucerchiati, sempre ultimi con 17 punti, a -10 dal quart'ultimo posto, occupato dagli spezzini, che hanno però il Verona alle calcagna. La partita a Marassi è stata interrotta per 6' a inizio ripresa per un plateale gesto di contestazione dei tifosi blucerchiati contro Massimo Ferrero, proprietario del club. Un fitto lancio di fumogeni ha azzerato la visibilità e l'arbitro Maresca ha dovuto fermare il gioco. La protesta si è fermata dopo che lo speaker ha annunciato la sospensione definitiva in caso di nuovi lanci. (ANSA).