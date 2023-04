Papa, la cura della Terra è un obbligo morale per tutti

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 22 APR - "Il libro della Genesi ci dice che il Signore affidò agli esseri umani la responsabilità di essere custodi del creato. Perciò, la cura della Terra è un obbligo morale per tutti gli uomini e le donne in quanto figli di Dio". Lo dice il Papa in un tweet nella Giornata della Terra. (ANSA).