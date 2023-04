Terremoto Catania: epicentro in mare, a 6 km dalla costa

(ANSA) - ROMA, 21 APR - La scossa di terremoto avvertita a Catania alle 14:06 ha una magnitudo stimata di 4.5: l'evento è stato localizzato in mare, a circa 6 chilometri dalla costa ionica all'altezza di Aci Castello, a una profondità di circa 20 km. Lo spiega all'ANSA Raffaele Azzaro, sismologo dell'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv).

"Si tratta di una magnitudo contenuta per un sisma di natura tettonica. La scossa è stata avvertita in tutta la Sicilia orientale e nelle zone interne fino a Caltagirone per la profondità e vicinanza alla costa dell'epicentro - dice Azzaro - Si tratta di un evento di natura tettonica legato molto probabilmente al lungo sistema di faglie che dal centro del mar Ionio si estende verso la Sicilia nella zona dell'Etna e di Aci Castello". (ANSA).