Sudan: le forze armate accettano una tregua di 3 giorni

(ANSA) - IL CAIRO, 21 APR - Le forze armate in Sudan hanno accettato una tregua di 3 giorni a partire da stasera per permettere ai cittadini di celebrare l'Eid El Fitrm, che segna la fine del Ramadan, e facilitare i servizi umanitari.

L'annuncio arriva dopo ore che i paramilitari avevano avanzato la proposta di un cessate il fuoco per 72 ore.

L'annuncio delle forze armate arriva sulla sua pagina Facebook. "I militari si aspettano che i ribelli rispettino tutti i requisiti della tregua e che interrompano qualsiasi movimento militare che la comprometta", si legge su Fb. (ANSA).