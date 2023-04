Sbarra, 'il governo riapra subito il tavolo sulle pensioni'

(ANSA) - ROMA, 21 APR - "Negli ultimi mesi il rapporto con il governo è andato via indebolendosi. I tavoli sulle pensioni e sulla salute e sicurezza sul lavoro sono arenati, stiamo chiedendo la disponibilità di riprendere il confronto. Bisogna riconvocarli subito", a partire dalle pensioni. "Il governo conosce nel merito le nostre rivendicazioni". Così il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, a Coffee break su La7.

"Dobbiamo riprendere la discussione anche sul tema della salute e sicurezza, che continua ad essere una grande emergenza nazionale e bisogna affrontare il tema della delega fiscale", afferma ancora Sbarra sottolineando inoltre che "la grande priorità oggi da affrontare a Palazzo Chigi è il tema dell'inflazione, che continua ad erodere stipendi e pensioni.

Serve una nuova politica dei redditi. Chiediamo di attivare un confronto per mettere sotto controllo prezzi e tariffe, arginare la speculazione, aiutarci a rinnovare i contratti e per tagliare le tasse soprattutto sui redditi da lavoro dipendente e da pensione". (ANSA).