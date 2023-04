Leone, 'lo stallo in Rai blocca produzione e palinsesti'

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Un grido di allarme per il blocco della produzione e dei palinsesti Rai e insieme la richiesta di un "intervento urgente" da parte dell'azionista ministero dell'Economia: è la presa di posizione di Giancarlo Leone, presidente dell'Apa, l'Associazione produttori audiovisivi, all'indomani del cda della tv pubblica che ha approvato il bilancio 2022, mentre è rimasto irrisolto il nodo del vertice, con l'Ad Carlo Fuortes ancora in sella. "La situazione di stallo in cui è entrata la Rai costituisce un vero e proprio stato di emergenza che come tale andrebbe considerato e risolto urgentemente", dice all'ANSA. "Non ci interessa se e chi guiderà la Rai in futuro", argomenta Leone, già dirigente di primo piano a Viale Mazzini per oltre trent'anni. "Ci preoccupa il fatto che da due mesi tutti i progetti di intrattenimento, fiction, documentari, animazione siano bloccati in attesa di una soluzione al vertice che, evidentemente, non c'è. Ciò costituisce un danno enorme per la stessa Rai - sottolinea il presidente dell'Apa - e per tutto il mondo della produzione con effetti palesi sui prossimi palinsesti, di fatto bloccati, e sulla intera filiera produttiva, creativa e culturale". "La situazione - conclude Leone - richiede un intervento urgente da parte dell'azionista Rai, il Mef, che in sede di assemblea per l'approvazione del bilancio 2022 dovrà auspicabilmente prendere posizione in merito". La riunione dell'assemblea dei soci è prevista per il 27 aprile. (ANSA).