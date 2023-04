Leo, lavoriamo con Cei sull'Imu, una soluzione è possibile

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Il governo sta lavorando insieme alla Cei per trovare una soluzione sul tema dell'Imu. Lo ha detto il viceministro Maurizio Leo intervenendo ad un convegno dell'Agidae.

"Questa e' una delle cose che ci sta preoccupando notevolmente. Il discrimine è la commercialità o meno, è a questo ha fatto da ostacolo una certa giurisprudenza", ha spiegato Leo. "Dobbiamo, ed è un lavoro che stiamo facendo insieme alla Cei, vedere di trovare dei parametri che consentono al legislatore di rientrare nel perimetro della non commercialità e superare questa opposizione giurisprudenzionale", ha spiegato. "Poi vedremo quale sarà lo strumento, penso possa essere uno strumento legislativo.

Dobbiamo il caso per caso andarlo a declinare con meccanismi più generali. Se ci muoviamo in questa direzione penso che una soluzione possiamo trovarla", ha aggiunto, puntualizzando che la situazione è "complessa", ma "dalle interlocuzioni che stiamo avendo con la Cei penso che degli spiragli si possano trovare".

Leo ha quindi puntualizzato: "Tenete presente che qua c'è un convitato di pietra che è sempre l'Ue che sta con i fari puntati su questo". (ANSA).