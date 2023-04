Italia indietro sul fondo Ue per i giovani, speso solo il 6%

(ANSA) - BRUXELLES, 21 APR - L'Italia ha speso solo il 6% delle risorse a disposizione nel fondo Ue per l'occupazione giovanile.

E' quanto emerge da un'analisi dei dati pubblicati sul portale Cohesion Data della Commissione Ue, che coprono la programmazione 2014-2020.

La performance sullo Youth Employment è la peggiore tra i programmi nazionali attuati con le risorse Ue, sebbene solo per altri due fondi l'Italia abbia superato il 55% di spesa delle risorse disponibili.

Tra i territori, le Marche si confermano all'ultimo posto per la capacità di spesa del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), ferma al 53% mentre la maggior parte delle regioni è oltre il 60%. (ANSA).