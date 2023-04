Il 25 aprile La Russa al campo di concentramento di Praga

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il 25 aprile si recherà al campo di concentramento di Theresienstadt (Praga). E' quanto si legge nell'agenda del presidente di palazzo Madama.

La Russa, la mattina si recherà all' Altare della Patria e poi partirà alla volta di Praga per partecipare alla riunione dei presidenti dei Parlamenti dei Paesi Membri dell'Unione europea (Praga) e poi alle 15 sarà alla commemorazione, con la deposizione di una corona al Monumento di Jan Palach in Piazza San Venceslao. (ANSA).