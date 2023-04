Crollo scala in moschea a Vicenza, 5 feriti

(ANSA) - VICENZA, 21 APR - Cinque persone sono rimaste ferite nel crollo di una scala all'interno di centro culturale islamico a Vicenza, in Vecchia Ferriera. L'incidente è avvenuto stamane poco dopo dopo le 7, alla fine della festa che chiude il periodo del Ramadan. All'interno della struttura, che funge da piccola moschea, erano presenti oltre un migliaio di fedeli.

Secondo i primi riscontri, la scala interna non avrebbe retto il peso delle persone, piegandosi, per poi cedere. Uno dei fedeli è rimasto intrappolato tra le lamiere. L'uomo è poi stato liberato dall'intervento dei vigili del fuoco, accorsi rapidamente sul posto assieme alle ambulanze della Suem 118. (ANSA).