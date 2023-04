Cdm il 1 maggio,sul tavolo il taglio del cuneo

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Si terrà il primo maggio una nuova riunione del Consiglio dei ministri: il governo, secondo quanto si apprende, sta lavorando per convocare i ministri il giorno della Festa dei lavoratori per varare il decreto legge con il nuovo annunciato taglio del cuneo fiscale. L'ordine del giorno non è ancora stato definito e allo studio ci sono anche le altre misure sul lavoro. (ANSA).