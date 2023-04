Ti amo come un pazzo, il nuovo album-fotoromanzo di Mina

(ANSA) - MILANO, 20 APR - Copertina stile Bolero Film per Ti amo come un pazzo, il nuovo album di inediti di Mina, composto solo da "pezzi d'amore, come un feuilletton o un fotoromanzo" dice il figlio Massimiliano Pani, presentando a Milano il lavoro che segue Mina Fossati pubblicato nel 2019.

Tutti i nuovi brani, come sempre, sono stati scelti in prima persona da Mina tra i 5000-6000 pezzi che le vengono inviati ogni anno da autori italiani, già affermati o ancora sconosciuti o addirittura esordienti. Tra di loro, anche Michelangelo e Blanco, che duetta con Mina su Un briciolo di allegria.

"Michelangelo è venuto con Blanco a Lugano, questo è un pezzo del loro mondo che interessa - dice Pani - anche a Mina. E' l'unica artista che dia soddisfazione ai giovani, è sempre molto curiosa e attenta, questo pezzo è loro, è Mina che entra nel mondo di Blanco". Come con i suoi brani entra nei film dell'amico regista Ferzan Ozpetek: se Buttare l'amore'era nella sigla della serie Le fate ignoranti di Disney +, Povero amore entrerà invece nel nuovo film Nuovo Olimpo, in arrivo su Netflix. (ANSA).