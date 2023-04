Telt, 'il primo treno della Torino-Lione passerà nel 2033'

(ANSA) - BRUXELLES, 20 APR - "Stiamo andando secondo tutti i nostri programmi per l'attivazione del pre-esercizio", il periodo di test, "della linea per la fine del 2032. Quindi il primo treno passerà nel 2033".

Lo ha annunciato Maurizio Bufalini, vice direttore generale di Telt, la società responsabile della realizzazione e della gestione della sezione transfrontaliera della Torino-Lione, al termine della conferenza 'Telt on Track - Roadshow 2023' a Bruxelles. (ANSA).