Procura New Mexico lascia cadere l'accusa contro Baldwin

(ANSA) - NEW YORK, 20 APR - Alec Baldwin non deve più temere guai con la giustizia del New Mexico. La procura ha deciso di far cadere l'accusa di omicidio colposo nei confronti dell'attore. Soddisfatti gli avvocati della star che hanno diffuso la notizia: "Incoraggiamo un'indagine come si deve sui fatti e le circostanze di questo tragico incidente", hanno detto i legali Luke Nikas e Alex Spiro.

Baldwin era stato incriminato in gennaio per la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins sul set del film Rust. Se fosse stato riconosciuto colpevole rischiava 18 mesi di prigione. (ANSA).