Lech vince 3-2, la Fiorentina in semifinale di Conference

(ANSA) - FIRENZE, 20 APR - La Fiorentina perde in casa 3-2 con Lech Poznan, nel ritorno dei quarti di Conference League, ma si qualifica alla semifinale in forza del 4-1 dell'andata.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Milenkovic (1' st Quarta), Igor, Biraghi (9' st Terzic); Bonaventura (25' st Castrovilli), Mandragora; Gonzalez, Barak, Sottil (40' st Kouamé); Jovic (25' st Cabral). (31 Cerofolini, 51 Vannucchi, 2 Dodò, 16 Ranieri, 32 Duncan, 42 Bianco, 8 Saponara). All.

Italiano Lech Poznan (3-4-1-2): Bednarek; Dagerstal, Karlstrom, Milic; Skoras, Czerwinski (31' pt Pereira), Murawski (37' st Kvekveskiri), Rebocho; Afonso Sousa (35' st Marchwinski); Sobiech (35' st Ishak), Velde (35' st Ba Loua). (77 Holec, 33 Medrala, 30 3 Douglas, 24 Amaral, 37 Satka, 15 Gurgul, 14 Tsitaishvili). All. Van den Brom Arbitro: Obrenovic (Slo) Reti: pt 9' Sousa; st 20' Velde (rig.), 24' Sobiech, 33' Sottil, 47' Castrovilli Angoli: 5-2 per la Fiorentina Var: 2 (28' pt, 18' st) Ammoniti: Sobiech, Czerwinski, Milenkovic, Terzic, Kvekveskiri per gioco falloso, Biraghi per comportamento non regolamentare, Venuti per proteste Recupero: 3', 6' Spettatori: 23.110, incasso 344.153 euro (ANSA).