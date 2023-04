Imbrattarono quadro Van Gogh, 4 attiviste a giudizio

(ANSA) - ROMA, 20 APR - La Procura di Roma ha disposto la citazione diretta a giudizio per le quattro attiviste di Ultima Generazione che il 4 novembre del 2022 hanno imbrattato, lanciando una passata di verdure, un quadro di quadro di Van Gogh 'Il seminatore", protetto da un vetro, in mostra a Palazzo Bonaparte. Il processo è stato fissato per il prossimo 12 ottobre davanti al giudice monocratico. Rischiano una condanna fino a 3 anni di carcere. (ANSA).