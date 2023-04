Deragliano carri merci a Firenze, ritardi dorsale nord-sud

(ANSA) - ROMA, 20 APR - La circolazione ferroviaria è interrotta oggi tra Firenze e Bologna a casa del deragliamento di alcuni carri di un treno merci nella stazione di Firenze Castello: lo rende noto in un comunicato Rete ferroviaria italiana (Rfi) precisando che l'incidente ha provocato danni ma nessun ferito.

"La circolazione ferroviaria è interrotta tra Firenze e Bologna sia sulla linea ad Alta Velocità, sia su quella storica a causa dello svio di alcuni carri di un treno merci nella stazione di Firenze Castello - si legge nella nota -. Svio che ha provocato danni all'infrastruttura, ma nessuna conseguenza a persone".

"Rfi, insieme alle imprese di trasporto, sta riprogrammando i servizi e informando i viaggiatori nelle stazioni e con tutti gli strumenti a disposizione - prosegue il comunicato -. La circolazione ferroviaria sulla dorsale nord-sud resterà fortemente compromessa per alcune ore, con cancellazioni totali e parziali di corse, finché non sarà ripristinata l'efficienza dell'infrastruttura sulla quale stanno intervenendo i tecnici di Rfi. Seguiranno ulteriori informazioni". (ANSA).