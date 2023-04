Biden annuncerà ricandidatura alla presidenza martedì

(ANSA) - WASHINGTON, 20 APR - Joe Biden è pronto ad annunciare la sua ricandidatura alla presidenza martedì. Lo riferiscono fonti al Washington Post. L'annuncio avverrà tramite un video.Biden e i suoi collaboratori hanno scelto martedì perchè è il quarto anniversario del lancio della sua campagna 2020. Per mesi il presidente americano ha detto o lasciato intendere che voleva candidarsi per un secondo mandato, ma ha sempre evitato l'annuncio ufficiale perchè lui e i suoi collaboratori non sentivano l'urgenza di lanciare una campagna, soprattutto dopo una performance alle elezioni di medio termine migliore del previsto da parte dei Democratici. (ANSA).