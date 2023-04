Bce, 'le tensioni sui mercati danno notevole incertezza'

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Dopo le recenti crisi bancarie "non è possibile ottenere un quadro più chiaro del recente cambiamento nelle percezioni del mercato fino a quando non si sarà posata la polvere causata dalle turbolenze del mercato": è quanto emerge dai verbali della riunione della Bce del 15-16 marzo. Il capo economista Philip Lane ha ha osservato che "le continue tensioni eccezionali nei mercati finanziari sono fonte di notevole incertezza per le prospettive economiche", si legge nelle minute. (ANSA).