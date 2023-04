Banca centrale Cina lascia invariato il prime rate al 3,65%

(ANSA) - ROMA, 20 APR - La Banca centrale cinese (Pboc) ha confermato al 3,65% il Loan prime rate (Lpr) a un anno, tra i tassi preferenziali offerti dalle banche commerciali alla clientela migliore e riferimento per quelli applicati agli altri prestiti, per l'ottavo mese consecutivo.

L'istituto, si legge in una nota, ha anche mantenuto al 4,30% il tasso a 5 anni - il benchmark per i mutui immobiliari - al fine di sostenere la debole domanda di prestiti per la crisi del real estate. Con l'economia cinese alla ricerca di un consolidamento dopo la brusca uscita dalla politica draconiana della 'tolleranza zero' al Covid, la Pboc sta seguendo un percorso di contenimento o taglio dei tassi, opposto rispetto a quanto sta accadendo a livello mondiale per combattere l'inflazione. (ANSA).