Una ragazza sbaglia auto in Texas,il proprietario le spara

(ANSA) - NEW YORK, 19 APR - Nuova follia delle armi in America. Una cheerleader in Texas sbaglia auto in un parcheggio e il proprietario, il 25enne Pedro Tello Rodriguez Jr, apre il fuoco ferendo la ragazza e un'altra cheerleader nelle vicinanze.

L'incidente è avvenuto a Elgin, non lontano da Austin. La polizia ha arrestato Pedro Tello Rodriguez Jr. Una delle cheerleader ferite è in condizioni gravi ed è ricoverata in ospedale. (ANSA).