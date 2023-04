Tunisia: l'Ue lavora per un sostanzioso pacchetto di aiuti

(ANSA) - BRUXELLES, 19 APR - La Commissione Europea sta lavorando a un sostanzioso pacchetto di assistenza macro-finanziaria alla Tunisia, complementare all'accordo con il Fmi. Lo delinea un 'non paper' preparato in vista del consiglio affari esteri di lunedì prossimo, che si terrà in Lussemburgo.

In particolare, in attesa dell'accordo della Tunisia con il Fmi, la Commissione sta preparando da un lato un "consistente pacchetto di assistenza macro-finanziaria" e, dall'altro, sta esplorando le possibilità di "un ulteriore sostegno al bilancio per la Tunisia, a integrazione dei programmi esistenti". Lo precisa una fonte diplomatica. (ANSA).