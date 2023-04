In Ue consumi di gas giù del 17,7% negli ultimi otto mesi

(ANSA) - BRUXELLES, 19 APR - Il consumo di gas naturale nell'Unione europea tra agosto 2022 e marzo 2023 è diminuito in media del 17,7% rispetto agli stessi otto mesi considerati tra il 2017 e il 2022. In Italia la riduzione è stata intorno al 20%. E' quanto emerge dagli ultimi dati pubblicati da Eurostat.

Il taglio supera il target del 15% su base volontaria concordato dai governi nazionali e previsto nel pacchetto RePowerEu per fare fronte alla crisi energetica innescata dalla guerra in Ucraina. (ANSA).