Dominion, Fox pagherà 787,5 milioni per patteggiare

(ANSA) - NEW YORK, 18 APR - Fox pagherà 787,5 milioni di dollari per patteggiare con Dominion Voting Systems, che l'aveva accusata di diffamazione per le teorie sulle elezioni rubate nel 2020. Lo afferma la stessa Dominion, sottolineando che Fox ha ammesso di aver mentito su Dominion.(ANSA).