Confermati 8 anni e mezzo per l'oppositore russo Yashin

(ANSA) - MOSCA, 19 APR - Il tribunale ha confermato in appello la condanna a otto anni e mezzo di reclusione dell'oppositore russo IIlya Yashin. La sentenza pronunciata in primo grado a dicembre "rimane invariata", ha detto il giudice.

Yashin, 39 anni, era stato condannato a dicembre da un tribunale di Mosca per aver denunciato l'offensiva in Ucraina ed è stato ritenuto colpevole di aver commesso il "reato" di diffusione di false informazioni sull'esercito russo. (ANSA).