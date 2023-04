Butti, 'patente, tessera sanitaria ed elettorale su app Io'

(ANSA) - MILANO, 19 APR - Il governo punta sull'app Io: "Stiamo lavorando per inserire tre importanti documenti all'interno del portafoglio digitale dell'App IO, ovvero: la patente digitale, la tessera sanitaria digitale e il voting pass, ovvero la tessera elettorale in formato digitale" spiega in audizione il sottosegretario Alessio Butti. "Prevediamo così entro la fine dell'anno un ulteriore importante cambiamento positivo per la vita quotidiana di tutti gli italiani" aggiunge.

(ANSA).