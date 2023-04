Biden e First Lady presentano la dichiarazione dei redditi

(ANSA) - WASHINGTON, 18 APR - Joe Biden e la hanno presentato la loro dichiarazione dei redditi. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota precisando che la coppia presidenziale ha guadagnato 579.514 dollari nel 2022 e hanno pagato 169.820 di imposta sul reddito con un'aliquota del 23,8%. L'anno scorso il presidente americano e la moglie - la prima First Lady ad aver mantenuto il suo lavoro di docente - avevano dichiarato 600.000 dollari per il 2021.

Con la pubblicazione della dichiarazione dei redditi, il presidente e sua moglie hanno ripreso una tradizione che risale agli anni '70 ed era stata interrotta da Donald Trump. (ANSA).