Sangalli, non ripiombiamo nell'incubo del Pil zero virgola

(ANSA) - ROMA, 18 APR - "Dobbiamo lavorare per costruire una nuova e più forte fase di sviluppo, per evitare di ripiombare nell'incubo degli 'zero virgola'. Gli ultimi due anni ci hanno insegnato che abbiamo le energie per farlo", afferma il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, alla conferenza stampa di apertura del Forum Confcommercio, dove sottolinea come l'economia italiana arriva al rallentamento della crescita "in ottima salute".

"Nonostante la forte crescita del turismo, l'economia non decolla, i consumi sono sempre deboli e c'è poi una vera emergenza: mancano all'appello 230 mila lavoratori nella filiera turistica e nel commercio che sono i principali settori in grado di produrre nuova occupazione", aggiunge Sangalli, a margine del l'evento. "Per rilanciare la crescita bisogna proprio partire dalla occupazione con politiche attive più efficienti e con più formazione", aggiunge Sangalli. (ANSA).