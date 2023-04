'Macron punta sulla Cina per negoziati Kiev-Mosca in estate'

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Il presidente francese Emmanuel Macron ha incaricato il suo consigliere per la politica estera Emmanuel Bonne di collaborare con l'alto diplomatico cinese Wang Yi per stabilire un piano che potrebbe essere utilizzato come base per futuri negoziati tra Mosca e Kiev. Lo riporta Bloomberg citando persone che hanno familiarità con il progetto. La strategia francese prevede che i colloqui tra Russia e Ucraina si svolgano già quest'estate. Un funzionario dell'ufficio di Macron ha confermato l'intenzione di Bonne di parlare con Wang aggiungendo che gli alleati della Francia sono stati informati di qualsiasi iniziativa francese. (ANSA).