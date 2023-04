Lollobrigida e la sostituzione etnica, un caso le sue parole

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Il ministro dell'Agricoltura ed esponente di FdI, Francesco Lollobrigida, cita la "sostituzione etnica" e le sue parole diventano un caso. "Non possiamo arrenderci all'idea della sostituzione etnica: gli italiani fanno meno figli, quindi li sostituiamo con qualcun altro. Non è quella la strada", dice in occasione del congresso della Cisal sostenendo che al calo della natalità occorra rispondere con un "welfare che permetta di lavorare e di avere una famiglia".

Parole "disgustose" e "inaccettabili" che "ci riportano agli anni '30 del secolo scorso e hanno il sapore del suprematismo bianco", commenta la Segretaria del Pd Elly Schlein. "Mi auguro che Giorgia Meloni e il governo prendano le distanze da queste dichiarazioni - conclude - fatte per altro nel giorno in cui il presidente Mattarella si trova in visita ad Auschwitz". (ANSA).