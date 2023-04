La Ue rivede le regole sulle crisi bancarie

(ANSA) - BRUXELLES, 18 APR - La Commissione Ue rivede le regole sulle crisi bancarie con un focus sugli istituti medio-piccoli, cercando di limitare interventi realizzati spesso con denaro pubblico evitando la procedura di risoluzione. Le misure mirano a preservare la stabilità finanziaria per evitare il rischio di contagi facilitando un uso preferenziale dei sistemi di garanzia dei depositi, dopo che nella banca in crisi e comunque avviata alla risoluzione sono già state esaurite le capacità interne di assorbimento delle perdite. Si rafforzano le regole per la protezione dei depositi. (ANSA).