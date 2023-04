Carcere in Florida vicino a Disneyland, provocazione di DeSantis

(ANSA) - NEW YORK, 17 APR - La battaglia del governatore della Florida Ron DeSantis contro Topolino non si ferma. In una nuova provocazione, DeSantis ha lasciato intendere che lo stato potrebbe costruire una prigione vicino al parco divertimenti di Walt Disney, in una mossa destinata ad alzare i toni dello scontro a livello nazionale mentre il governatore prepara la sua possibile candidatura alle elezioni del 2024. (ANSA).