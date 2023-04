Per dispetto alla moglie lascia 4 figli piccoli in strada

(ANSA) - BRESCIA, 17 APR - Per fare un dispetto alla moglie, con la quale è in lite da tempo, ha lasciato i 4 figli sul marciapiede fuori dall'ex casa dei suoceri, a Brescia: i 4 fratellini, due ancora in fasce e il più grande di tre anni, sono stati trovati adagiati in altrettanti seggiolini per auto.

Quando sono arrivati sul posto, i carabinieri hanno soccorso i piccoli infreddoliti e impauriti, avvolgendoli nelle coperte e allertando il 118 che li ha poi trasportati in ospedale per accertarne le condizioni, poi risultate ottime per tutti. I 4 bimbi sono stati affidati alla madre e il marito è stato denunciato per abbandono di minori.

Gli accertamenti successivi hanno permesso di chiarire che si trattava di quattro fratellini tutti figli di una coppia italiana residente in Germania e che gli stessi, a seguito di disaccordi tra i genitori, erano stati abbandonati dal padre all'esterno dell'abitazione dei suoceri. (ANSA).