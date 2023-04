Mattarella, sui migranti l'Europa superi norme preistoriche

(ANSA) - VARSAVIA, 17 APR - Quanto sta accadendo sul fronte dei flussi migratori, con la grande affluenza che si registra non solo in Italia, "richiede che il problema venga affrontato insieme, come problema dell'Unione europea perchè la Ue può farlo con una azione coordinata. Serve una nuova politica di asilo superando vecchie regole che sono ormai preistoria".

Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando da Varsavia dopo un colloquio con il presidente polacco Duda.

