L'Onu chiede il rilascio immediato di Kara-Murza

(ANSA-AFP) - GINEVRA, 17 APR - L'Onu ha chiesto il rilascio "immediato" dell'oppositore russo Vladimir Kara-Murza, condannato a 25 di carcere anche per tradimento a causa delle sue critiche alla guerra in Ucraina.

"Nessuno dovrebbe essere privato della propria libertà per aver esercitato i propri diritti umani, e chiedo alle autorità russe di rilasciarlo senza indugio. Mentre è detenuto, deve essere trattato con umanità". Lo ha dichiarato l'Alto commissario dell'Onu per i diritti umani Volker Turk commentando la condanna a 25 anni dell'oppositore russo Vladimir Kara-Murza. (ANSA-AFP).