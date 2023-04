Helen Mirren, con Harrison Ford sono tornata indietro nel tempo

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Con Harrison Ford "avevo lavorato molti anni fa in Mosquito Coast Il film di Peter Weir del 1986), interpretando anche lì marito e moglie, e lui era già la star enorme che è ora. Ha per me una personalità unica nella storia della recitazione cinematografica, occupa uno spazio molto specifico,". Lo dice Helen Mirren parlando del compagno di set in 1923, la serie western prequel del successo globale Yellowstone, che ha debuttato con la prima stagione a dicembre su Paramount+ ed è già stata confermata per una seconda.

"Harrison è una persona straordinaria ed è stato meraviglioso tornare a recitare con lui - sottolinea l'attrice premio Oscar, negli incontri a Los Angeles di 'Deadline Contenders' con i panel dedicati ad alcune delle principali serie e miniserie della stagione -. E' come se gli oltre 30 anni dalla precedente volta che eravamo stati marito e moglie non fossero esistiti. E' un essere umano e un attore fantastico".

Nella serie, creata da Taylor Sheridan (già coautore di Yellowstone e firma del precedente prequel, 1883) Helen Mirren dà volto Cara Dutton, sposata a Jacob Dutton (Ford) e matriarca della famiglia. Il racconto esegue questa precedente generazione della famiglia all'inizio del XX secolo, in Montana, dove arrivano l'impatto del proibizionismo, della siccità e le prime fasi della Grande Depressione. Nel cast, fra gli altri, anche Brandon Sklenar, Darren Mann, Michelle Randolph, James Badge Dale, Marley Shelton, Brian Geraghty, Aminah Nieves, Jerome Flynn e Julia Schlaepfer.

"Con tutti gli interpreti si è creata una sorta di famiglia.

E' il modus operandi di Taylor (Sheridan), unire il gruppo con forti legami, anche fra attori che non avrebbero avuto poi scene insieme, Ci ha aiutato molto il cowboy camp (il 'campo' dove il cast ha sperimentato e imparato regole e abitudini della vita nel west, ndr) dove siamo stati insieme all'inizio per circa un mese" (ANSA).