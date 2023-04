Gb: Sunak indagato per conflitto d'interessi

(ANSA) - LONDRA, 17 APR - Il primo ministro Tory britannico, Rishi Sunak, è sottoposto a investigazione amministrativa per una vicenda di sospetto conflitto d'interessi familiare. Lo riporta la Bbc. La vicenda riguarda una struttura di assistenza per bambini, oggetto di progetti legislativi promossi dal governo, nella quale la moglie di Sunak - ricchissima ereditiera e businesswoman di origini indiane - risulta aver avuto interessi d'affari che il premier non avrebbe a suo tempo dichiarato. (ANSA).