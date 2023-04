Da oggi magistrati onorari in sciopero per una settimana

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Basta "discriminazioni" e stop all' "immobilismo preoccupante" anche di questo governo sui magistrati onorari , con le direttive europee imposte all'Italia che restano ancora "disattese" . E' per queste ragioni che i giudici onorari sono in sciopero in tutta Italia da oggi e sino alla fine della settimana. Una protesta, indetta dalle associazioni rappresentative della categoria riunite nella Consulta della magistratura onoraria, e che potrebbe avere un impatto pesante sui tribunali. Tant'è che l'Associazione nazionale magistrati ha rivolto un appello al ministro Nordio perchè riservi un'attenta considerazione alle istanze della categoria e perchè si dia "finalmente" effettività alle tutele riconosciute con la stabilizzazione delle funzioni onorarie contenuta nella legge di bilancio 2022.

I magistrati onorari attualmente in servizio sono 4500, 1600 di loro sono stati stabilizzati, ma subiscono "l'insulto di vedersi remunerati con meri acconti per l'attività quotidiana, senza la dovuta posizione previdenziale" , lamentano le associazioni rappresentative, che fanno anche notare come la riforma sulla stabilizzazione sia stata "censurata in sede europea per le gravi discriminazioni ancora esistenti" e ancora non si sappia come queste disparità potranno essere superate.

