Ambasciatrice Usa incontra Gershkovich in carcere, sta bene

(ANSA) - MOSCA, 17 APR - Il reporter del Wall street journal Evan Gershkovich, arrestato in Russia con l'accusa di spionaggio, è "in buona salute", secondo l'ambasciatrice Usa a Mosca Lynne Tracy. Finora il giornalista non aveva potuto ricevere visite dal personale diplomatico statunitense in Russia. "Ho fatto visita a Evan Gershkovich del Wall Street Journal nel carcere di Lefortovo, è in buona salute e rimane forte", ha dichiarato l'ambasciatrice, citata dall'account Twitter della sua ambasciata, chiedendo ancora una volta il rilascio del giornalista americano, alla vigilia dell'udienza di appello contro la detenzione. (ANSA).