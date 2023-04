Ue a Polonia-Ungheria, 'azioni unilaterali inaccettabili'

(ANSA) - BRUXELLES, 16 APR - "Siamo a conoscenza degli annunci di Polonia e Ungheria sul divieto di importazione di grano e altri prodotti agricoli dall'Ucraina. Stiamo chiedendo ulteriori informazioni alle autorità competenti per poter valutare le misure. In questo contesto, è importante sottolineare che la politica commerciale è di competenza esclusiva dell'Ue e, pertanto, non sono accettabili azioni unilaterali". Lo sottolinea un portavoce della Commissione Ue in merito allo stop all'import del grano ucraino annunciato da Varsavia e Budapest. "In tempi così difficili, è fondamentale coordinare e allineare tutte le decisioni all'interno dell'Ue", aggiunge. (ANSA).