Sudan: medici, almeno 25 morti e 183 feriti negli scontri

(ANSA) - ROMA, 15 APR - E' di almeno 25 morti e 183 feriti il bilancio degli scontri in corso in Sudan: lo annuncia il sindacato dei medici nel Paese citato dal Guardian. Non si precisa se le vittime siano militari o civili. Due gli uccisi allo scalo di Khartoum, 4 a Omdurman, 8 a Nyala, 6 a El Obeid e 5 a El Fasher. (ANSA).