Iran, 3 alunne minorenni arrestate per gli avvelenamenti

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Tre alunne minorenni sono state arrestate per gli avvelenamenti nelle scuole a a Shiraz, nel centro-sud dell'Iran. Lo riferisce l'agenzia per i diritti umani Hrana sul suo sito sottolineando che negli ultimi mesi la polizia e le istituzioni giudiziarie hanno tentato di attribuire la responsabilità degli avvelenamenti nelle scuole femminili sui gruppi di opposizione o sugli stessi studenti. Secondo Hrana, "Erfaneh Honar, Setayesh Darougheh e Setayesh Amiri sono detenute nella prigione di Adelabad a Shiraz senza poter telefonare o ricevere visite dalla famiglia".

Gas lacrimogeni sono stati lanciati dalla polizia iraniana contro un corteo di persone che stavano manifestando oggi contro gli avvelenamento degli studenti a Shahinshahr nel centro del Paese. Lo riportano Bbc Persian e Iran International precisando che nelle immagini pubblicate sui social media si vedono alcune persone radunate davanti ad una scuola mentre urlano slogan antigovernativo come: "Non vogliamo un governo che uccide i bambini, non lo vogliamo" e che poi vengono attaccate dalle forze dell'ordine nel tentativo di disperderli usando i lacrimogeni. (ANSA).