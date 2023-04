Valanga in Val di Rhemes, recuperati i corpi dei tre dispersi

(ANSA) - AOSTA, 14 APR - Sono stati recuperati i corpi dei tre scialpinisti dispersi da ieri sotto una valanga in val di Rhemes, nella zona del Gran Paradiso, in Valle d'Aosta. Sono le aspiranti guide alpine Lorenzo Holzknecht, di 39 anni, campione di scialpinismo, nato a Sondalo e cresciuto a Bormio, Sandro Dublanc, di 44 anni, maestro di sci di Champorcher, e il finanziere Elia Meta, di 37 anni, in servizio nella caserma di Entreves. Le salme sono state portate in elicottero all'aeroporto Corrado Gex di Saint-Christophe (Aosta). A dare l'allarme, ieri, il loro istruttore, Matteo Giglio (49) anche lui travolto ma scampato alla tragedia. (ANSA).